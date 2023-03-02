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كاميرات المراقبة سلاح النيابة لكشف لغز العثور على جثة سيدة بالتجمع

الخميس، 02 مارس 2023 11:58 ص
كاميرات المراقبة سلاح النيابة لكشف لغز العثور على جثة سيدة بالتجمع حملة أمنية - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بالتجمع، لكشف كواليس الواقعة.
 
وعثر رجال مباحث القاهرة على جثة سيدة فى حالة تعفن بأحد الشقق السكنية فى التجمع، ودلت التحريات بالعثور على مخدرات بجوارها ليرجح وفاتها بسبب جرعة زائدة للمخدارت، ونقلتها سيارة إسعاف إلى المشرحة.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشقق السكنية في التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى حالة تعفن بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

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