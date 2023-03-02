اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 06:01 م
أكرم القصاص
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قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى حاكم انديانا لبحث التعاون المشترك

الخميس، 02 مارس 2023 04:59 م
قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى حاكم انديانا لبحث التعاون المشترك السفير سامح ابو العينين وإيرك هولكوم
وكالات

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التقى السفير د سامح ابو العينين ، قنصل مصر فى شيكاغو، ايرك هولكوم حاكم ولاية انديانا وذلك بدعوة من الحاكم ، وذلك أمس فى مدينة انديانابوليس عاصمة ولاية انديانا.
 
تناول الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين مصر وولايه انديانا ، فى مختلف المجالات  الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والفنية فى ضوء ماتشهده الولاية من طفره اقتصاديه وصناعيه وفى علاقاتها الدولية مع عدد من الدول فى أمريكا الجنوبية واسيا والشرق الاوسط. 
 
سامح أول العينين
السفيرسامح أبو العينين وإيرك هولكوم 
 
أعرب ايرك هولكوم ، حاكم انديانا ، عن تقديره الكبير لمصر  وحضارتها وتاريخها الثري ، وللسيد الرئيس لما تشهده مصر من انجازات لمسها خلال زيارته لمصر نوفمبر الماضى لحضور فاعليات مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ ، وكذلك الطفره الانشائيه والمعمارية والهندسية فى البلاد. 
 
 
والتقى خلال  زيارته لشرم الشيخ  مع وزراء التخطيط والبيئة ومع الشركاء التجاريين الواعدين في مجالات الاستثمار والتنمية والبيئة 
شارك فى الاجتماع عدد من من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الامريكية من ولايتى  انديانا وإلينوى.

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