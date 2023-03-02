قرارت جديدة فى واقعة العثور على أشلاء منجد بكورنيش المعادى.. التفاصيل

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، الطب الشرعى بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه - منجد عثر على أشلائه داخل أكياس بلاستيكية في منطقة المعادى لاستكمال التحقيقات، والمتهم فى قتله زوج خطيبته السابقة، وتحليل عينه من دم المتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

واستدعت النيابة زوجة المتهم لسؤالها حول الواقعة، ومواجهتها باعترافات زوجها المتهم بشكه وجود علاقة آثمة بين المجنى عليه وزوجته.

كما قررت النيابة حبس المتهم بقتل المنجد، بعد استدراجه بشقة سكنية بالقرب من محل المجني عليه في منطقة حدائق حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغًا، بتغيب منجد يدعى "ا. ع" 42 سنة، ومقيم في كوتسيكا بحلوان، وله محل تنجيد بمنطقة حدائق حلوان منذ عدة أيام، وبإجراء التحريات تبين وجود خلاف بين زوج خطيبة المجني عليه السابقة والمقيم بمنطقة كوتسكيا، وأكدت التحريات وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن زوج خطيبة المجني عليه السابقة وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأوضح وجود خلافات قرر على إثرها التخلص من المجني عليه، وتابع أنه في سبيل تنفيذ جريمته استأجر شقة بالقرب من محل المجني عليه في منطقة حدائق حلوان، وتمكن من استدراج المجني عليه إلى الشقة، وسدد له 10 طعنات في الصدر والبطن حتى تأكد من موته ومثل بجثته وتقطيعها لأجزاء لاخفاء جريمته.