قادة المذاهب الإنجيلية بمصر يهنئون رئيس الطائفة بعد فوزه فى الانتخابات

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قيادات ووفود رفيعة المستوى من مذاهب الطائفة الإنجيلية بمصر؛ القس سليمان صادق، شيخ قسوس الطائفة الإنجيلية، والدكتور إيهاب نصر طناس، ممثل كنائس الإخوة، والأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة بمصر، والقس خلف بركات فهمي، رئيس المجمع المعمدانى الإنجيلى العام، والقس فارس ميخائيل بولس فرج، رئيس مجمع كنائس النعمة الثانى، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة فوز الدكتور القس أندريه زكي وانتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمهنئين، معبرًا عن اعتزازه الكبير بمشاعر المحبة والتهنئة القلبية وقال: "أشكر الله على مشاعركم المحبة، وسعيد بالتهنئة وزيارتكم تعكس لحمة الطائفة الإنجيلية وترابطها".

ومن جانبه عبر شيخ قسوس الإنجيلية القس سليمان صادق عن فرحته الكبيرة بخدمة الدكتور القس أندريه زكي في رئاسة الطائفة كأخ وابن بار، وقال: "نصلي أن يعطيك الله كل نعمة وبركة ونصلي لجميع قادة الكنائس في مصر ولجميع المصريين أن يبارك الرب حياتهم".

وضمت الوفود المهنئة من كنائس الإخوة، الأخ فاروق الظابط، والدكتور متى ناشد، والمهندس صبري وديع، والمهندس مدحت لطيف، ومن نهضة القداسة، الأسقف يوسف شحاته، الرئيس الأسبق وعضو المجلس الإنجيلي العام، والقس عادل وديع سكرتير ثان المجمع العام، والقس جاد إبراهيم، رئيس مجمع القاهرة والوجه البحري، والقس باسم عدلي، نائب رئيس مجمع القاهرة، والقس أمجد خليل، راعي كنيسة القللي، والقس رمسيس دانيال، راعى كنيسة صفط اللبن بالجيزة، والقس عماد فتحي، ومن المجمع المعمداني الإنجيلي العام القس عادل عزت نصير، نائب رئيس المجمع، والقس بشرى جون كونوه، سكرتير المجمع، والقس رضا صموئيل يعقوب، عضو لجنة وراعي الشباب، والأخ ملك زكي ملك، عضو اللجنة التنفيذية، والأخ حسني عادل فارس، عضو اللجنة التنفيذية، ومن مجمع كنائس النعمة الثاني القس أشرف إبراهيم، والقس أنيس فؤاد، والقس مندى شكرالله.



استقبال قادة المذاهب