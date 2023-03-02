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قائمة أسعار البهارات والبقوليات فى معارض "أهلا رمضان" بالجيزة.. صور

الخميس، 02 مارس 2023 11:03 م
قائمة أسعار البهارات والبقوليات فى معارض "أهلا رمضان" بالجيزة.. صور معرض "أهلا رمضان" بالوراق
كتبت – مرام محمد

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يشهد معرض "أهلا رمضان" بحي الوراق بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية من الأرز والسكر والزيوت والمكرونات والدواجن واللحوم والأسماك بتخفيضات تصل لـ30%.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار البهارات والبقوليات في معرض "أهلا رمضان" بالوراق والكائن بجوار مبنى الحي الجديد.

 

-الفريك البلدي بسعر 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.

-شيكارة مكرونة بـ175 جنيها بدلا من 190 جنيها.

-الـ7 بهارات بـ60 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-الشطة بسعر 80 جنيها بدلا من 100 جنيه.

-الثوم بودر بسعر 40 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-البصل بودر بسعر 40 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-الكركم بسعر 60 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-الكاري بسعر 60 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-الببريكة بسعر 60 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-بهرات الفراخ بسعر 80 جنيها بدلا من 120 جنيها.

-الجنزبيل بسعر 130 جنيها بدلا من 140 جنيها.

-الكمون بسعر 140 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-الفلفل الأسود بسعر 100 جنيه بدلا من 140 جنيها.

-الكزبرة بسعر 60 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-أرز بسمتي هندي وسط بسعر 40 جنيها بدلا من 48 جنيها.

-أرز بسمتي سوبر بسعر 55 جنيها بدلا من 72 جنيها.

-الفول البلدي بسعر 28 جنيها بدلا من 36 جنيها.

-العدس الأصفر بسعر 36 جنيها بدلا من 48 جنيها.

-ترمس سريع بسعر 36 جنيها بدلا من 40 جنيها.

-ذرة فشار بسعر 40 جنيها بدلا من 48 جنيها.

-الفريك البلدي بسعر 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض التي تم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين.

كما وجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات بمعارض "أهلاً رمضان" بنطاق المحافظة.

 

أسعار البهارات والبقوليات بمعرض أهلا رمضان
أسعار البهارات والبقوليات بمعرض أهلا رمضان

 

أسعار التمور
أسعار التمور

 

أسعار السلع بالمعرض
أسعار السلع بالمعرض

 

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان
أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

 

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بالوراق
أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بالوراق

 

أسعار السلع
أسعار السلع

 

الأسعار بمعارض أهلا رمضان
الأسعار بمعارض أهلا رمضان

 

معرض أهلا رمضان بالوراق
معرض أهلا رمضان بالوراق

 

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

معرض اهلا رمضان

معارض اهلا رمضان

اهلا رمضان



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