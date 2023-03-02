عضو شعبة الذهب: طرح أوزان خفيفة من المشغولات الذهب استعداداً لعيد الأم

كتب - إسلام سعيد

أكد سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الطلب على المشغولات الذهب لم يشهد تحرك وأن الارتفاع الأخير فى سعر الذهب بواقع 30 جنيها جاء نتيجة ارتفاع السعر العالمى للأوقية قرب 1840 دولار موضحا" أن الاستعداد يجرى على قدم وساق حاليًا لعيد الأم فى مارس المقبل، حيث تم طرح مشغولات جديدة وذلك لتحريك سوق المشغول الذهبى "

وأضاف "عبد الحكيم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ألفترة المماثلة من كل عام كانت تشهد طلب على هدايا عيد الأم والتى تكون مشغولات ذات أوزان خفيفية، لكن مع تحرك الأسعار لمستويات فوق 1720 جنيها للجرام من عيار 21 شهدنا انخفاض ملحوظ فى المبيعات ونتوقع حركة محدودة للذهب فى مارس 2023

وبسؤاله عن سوق السبائك الذهب، أوضح عضو شعبة الذهب، أن هناك عزوف عن شراء السبائك مع انخفاض السيولة فى الأسواق بعكس الشهور الماضية، حيث كانت السبائك والجنيهات الذهب متصدرة المشهد ، وحاليًا الطلب منخفض بشكل كبير على جميع الإنتاج.

وأشار إلى أن المنتجين يعولون على مناسبة عيد الأم لتحريك مبيعات المشغولات الذهب والتى تأثرت بصورة كبيرة بارتفاع الأسعار، بجانب اتجاه المستهلك لشراء الجنيهات والسبائك للتحوط خلال الشهور الماضية.