اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 02:05 م
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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخميس، 02 مارس 2023 01:17 م
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

 

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان صحفي - أن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

 

وأضافت أن عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف يهودا غليك، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

 

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

 


المسجد الأقصى

اسرائيل

فلسطين

القدس

باب المغاربة



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