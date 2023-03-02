طلاب آداب الإسكندرية يجسدون موكب المومياوات فى فعالية "الفراعنة"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت لجنة الأسر فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية فعالية ثقافية وتجسيد لموكب المومياوات تحت رعاية الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب ومستشار الاتحاد، والدكتور مجدي عجمية - منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة عزيزة صبحي مستشار لجنة الأسر، وياسر عزت - مدير رعاية الشباب .

وجاءت الفعالية بعنوان " الفراعنه في أرض آداب " توجه فيها طلاب اتحاد آداب وهم يحملون تابوت فرعوني وخلفهم الفراعنه إلي الساحه في مشاركة 11 أسرة بالكلية وهم أسرة الملوك شاركوا بمسابقة عن الأسئلة التاريخيه و قاموا بتقديم هدايا للفائزين وأسرة ببساطه شاركوا بدوري معلومات وقاموا بكتابة أسماء الطلاب باللغة الهيروغليفية بينما أسرة إنسان شاركوا بأسئلة فرعونيه وعلمية وقدموا هدايا فرعونيه و استاند ورقي فرعوني للتصوير .

كما شارك أسرة بلاتو قدمت العلب وتقديم بعض الهدايا للفائزين بينما أسرة ماسبيرو قدمت أوراق فرعونيه و هدايا بالأشكال الفرعونية وأسرة كاريزما قدمت مسابقة بتجميع الحروف على الأوراق واستكشاف اسم الملكة، وأسرة أطلس شاركت بأسئلة عن المعلومات العامة، وتقديم الهدايا وأسرة اجتماع، وأسرة اللغة العربية، وأسرة سيوكوندا شاركوا بتقديم معلومات، بالإضافة إلى وجود مكان خاص للتصوير بالأشكال الفرعونية و تم التقاط الكتير من الصور التذكارية