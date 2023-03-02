اليوم السابع
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ضعف المياه عن مناطق الهرم وفيصل السبت المقبل لتطوير ترعة المريوطية

الخميس، 02 مارس 2023 05:44 م
ضعف المياه عن مناطق الهرم وفيصل السبت المقبل لتطوير ترعة المريوطية انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال تطوير ترعة المريوطية، وطلب مديرية الطرق بإزالة بلف الهواء على خط المياه قطر 1500 مم، والمتعارض مع أعمال التطوير، الأمر الذي يتطلب تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق: "شارع الهرم ومتفرعاته، وشارع فيصل ومتفرعاته"، وذلك من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم السبت الموافق 4/ 3/ 2023 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 5/ 3/ 2023، وذلك لإزالة بلف الهواء المتعارض مع أعمال تطوير ترعة المريوطية.
 
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
 
 
 

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