اليوم السابع
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صفارات الإنذار تدوّي في 4 مقاطعات أوكرانية

الخميس، 02 مارس 2023 05:00 ص
صفارات الإنذار تدوّي في 4 مقاطعات أوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، محذرة من ضربات جوية روسية.

ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيه.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.


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