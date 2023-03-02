شكرى يواصل لقاءاته مع نظرائه على هامش اجتماعات وزراء خارجية العشرين

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن وزيرالخارجية سامح شكري التقى وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي لمناقشة أبرز ملفات التعاون الثنائية، والتشاور حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف أن شكري بحث مع وزير خارجية الأرجنتين سانتياجو كافيرو أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جانب آخر.. اجتمع وزير الخارجية مع وزيرة خارجية كندا " ميلاني جولي" على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، حيث أشاد شكري بالتعاون الاقتصادي والأكاديمي بين البلدين، ورحب بالتشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا الدولية.