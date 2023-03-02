شاهد.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا

ماجد تمراز

ينشر اليوم السابع فيديو لتفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، وما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها وكذلك مدينة المنيا الجديدة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، وشارك فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالمحافظة، وحرص على لقاء عدد مع المواطنين بقرى حياة كريمة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة، والتى تعد أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100 % بمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا.

واصطف أكثر من 1500 متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية "المعصرة" بمحافظة المنيا.

وخلال الجولة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمتطوعين تقديرا لجهودهم المبذولة ضمن المشروعات والمبادرات في قرى حياة كريمة بمراكز ومحافظة المنيا، والتي سعت لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وفى ختام زيارة الرئيس السيسي لمحافظة المنيا وجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.