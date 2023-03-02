شاهد.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا

ينشر اليوم السابع فيديو لتفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، وما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها وكذلك مدينة المنيا الجديدة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، وشارك فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالمحافظة، وحرص على لقاء عدد مع المواطنين بقرى حياة كريمة.
وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة، والتى تعد أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100 % بمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا.
واصطف أكثر من 1500 متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية "المعصرة" بمحافظة المنيا.
وخلال الجولة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمتطوعين تقديرا لجهودهم المبذولة ضمن المشروعات والمبادرات في قرى حياة كريمة بمراكز ومحافظة المنيا، والتي سعت لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.
وفى ختام زيارة الرئيس السيسي لمحافظة المنيا وجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة