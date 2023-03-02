وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الخميس، إن السفير نقل تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على حقوق الشعب الفلسطيني.



كما أكد السفير عزمه على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وأن للسودان تقديرًا كبيرًا في قلب كل فلسطيني، مؤكدًا حرص السلطة الفلسطينية على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع السودان.



وشدد على تقديم كل الدعم للسفير لتمكينه من أداء مهامه، كما طلب نقل تحياته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.