سفير ألمانيا بالقاهرة يزور مقر بعثة الآثار بجزيرة فيلة وقبة الهوا فى أسوان

وأضاف السفير - فى تصريح له اليوم - أنه تفقد الموقع الأصلى والقاعدة الخرسانية والحوائط والأعمدة المختلفة، مشيرا إلى أنه زار منطقة قبة الهوا التي تقع في الضفة الغربية لنهر النيل التي تتضمن قبر اجاخان والدير المسيحي والمقابر الفرعونية .

ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر أن مشروع قبة الهوا يركز على تطوير المنطقة التي تعد نافذة رائعة لعرض التاريخ بكل مراحله وجعله مزارا سياحيا مضيفا أن هذا المشروع له مردود اقتصادي للمجتمع المحلي ، مشيرا إلى موافقة المجلس الأعلي للاثار علي تنفيذ هذا المشروع الذي سوف يستغرق 3 سنوات.

يشار إلى أن سفيري ألمانيا والاتحاد الأوروبي قاما بزيارة تفقدية لمنطقة قبة الهوا الإثارية التي بها المقابر الحديثة.