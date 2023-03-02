زيادة رأس مال شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لـ 2.5 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر - شبين الكوم للغـزل والنـسيج ، الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلـغ 229 مليون جنيه ليصبح 2.5 مليار جنيه بدلا من 2.3 مليار جنيه موزعا على 2.5 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم على أن تمول هذه الزيادة من الرصيد الدائن المقيد لحساب الشركة القابضة .

وذكرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية إنه تم الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :

"حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 3 مليار ات جنيه وحدد رأس المال المـصدر 2.5 مليار جنيه موزعا علي 2.5 مليار سهم بقيمة اسميه جنيه واحد للسهم .