زاهى حواس: جامعة القاهرة شاركت مع "السياحة" فى تحقيق أهم كشف أثرى بالعالم

كتب محمد صبحى

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إن وزارة السياحة والآثار وجامعة القاهرة نجحوا في اكتشاف ممر جديد داخل هرم الملك خوفو الموجود بمنطقة آثار أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات العلمية التي تم اكتشافها بهرم خوفو في العصر الحديث.

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن هرم الملك خوفو من أكثر الأهرامات شهرة في العالم حيث يحتوى على العديد من الفتحات للتهوية والتي تم استغلالها للكشف عن أسرار جديدة تبرز الحضارة المصرية القديمة.

وقال الدكتور زهي حواس، إنه يعتقد أن حجرة دفن الملك خوفو لم يعثر عليها وأن هذا الممر الذي تم اكتشافه اليوم يحمي حجرة دفن الملك خوفو، وهذا أهم كشف أثرى فى العالم، وعلينا أن نستكمل الأبحاث حتى نتمكن من كشف مزيد من الأسرار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم من أمام الهرم الأكبر للإعلان عن تفاصيل مشروع سكان بيراميدز، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي الأسبق والمشرف على المشروع البحثي، والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرح صباح اليوم، بأنه تم توصل فريق علمي بالجامعة من كلية الهندسة بواسطة فريق بإشراف الدكتور هاني هلال، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار، وعدد من المراكز البحثية الدولية الفرنسية والألمانية والكندية واليابانية، إلى كشف علمي مصري عالمي بالأهرامات حيث تم اكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر خوفو، مشيرًا إلى أن الكشف العلمي نتيجة عمل استغرق 7 سنوات متواصلة وباستخدام أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الفريق البحثي رصد خلال دراسته ومشروعهم البحثي كافة التفاصيل المتعلقة بالكشف العالمي بمنتهى الدقة منذ بداية عمل الفريق مرورًا بكل التقنيات الحديثة بالتعاون مع الشركاء الأجانب حتى الانتهاء والتأكد من الكشف، موضحًا أن الفريق البحثي اكتشف الفراغ لأول مرة في عام 2016 ثم تم التأكيد منه في أعوام 2017 و2018 و2019 باستخدام 5 تقنيات غير مدمرة مختلفة لاستكشاف منطقة الجمالون في الوجهة الشمالية للهرم الأكبر.



الكشف الأثرى بالقاهرة