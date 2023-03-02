رفع 244 حالة إشغال بشوارع التحرير والسودان وسليمان جوهر فى الدقى

كتبت – مرام محمد

واصل حى الدقى بمحافظة الجيزة حملاته اليومية المفاجئة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى هذا الإطار، شن الحى، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام بشوارع التحرير والسودان وسليمان جوهر، أسفرت عن رفع 244 حالة إشغال وتحرير 6 محاضر إشغال طريق وإيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى؛ لتيسير حركة المشاه والمرور، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

من جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن حى الدقى شن مؤخرا حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، أسفرت عن رفع 111 حالة إشغال، وتحرير 16 محضرا ضد المخالفين وإيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى، بالإضافة إلى تحرير 13 مخالفة إلقاء مياه ملوثه بالطريق العام (إتلاف أسفلت).