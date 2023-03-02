رفع 1524 طن قمامة وأتربة وتراكمات بشوارع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة، من خلال معدات وعمال قطاعات نظافة الأحياء بمدينة الأقصر بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

وأسفرت الحملات عن رفع 981 طن قمامة، و543 طن أتربة وتراكمات ومخلفات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك خلال حملات يومية مكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة، من خلال المرور على جميع القطاعات بكافة الأحياء، وذلك للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

فيما نظمت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لنظافة وصيانة وإصلاح أعمدة كشافات الإنارة بكورنيش المدينة، حيث يعد طريق الكورنيش متنفساً ومتنزهاً عاماً مفتوحاً لجميع المواطنين، الذين يتوافدون من مختلف قرى ومراكز المحافظة، لقضاء السهرات المسائية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة داخل مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قاد الحملة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، موجهاً عمال مجلس المدينة بجمع القمامة والمخلفات من الكورنيش، وأعقب ذلك تنظيف وغسيل أعمدة الإنارة، فضلاً عن إجراء أعمال صيانة الأعمدة ومصابيح الإنارة.

كما تابع الدكتور على الشرابى معاينة بعض تراخيص أسوار الأراضي الفضاء، والتى تقدم أصحابها بتقديم طلب ترخيص لإنشاء تلك الأسوار بهدف المحافظة عليها من إلقاء مخلفات القمامة بها، حتى لا تصبح مأوى لانتشار الأوبئة والإضرار بصحة المواطن الأقصري، ثم عقد رئيس مدينة الأقصر، اجتماع موسع مع أصحاب وحدات الطعام المتنقلة المقامة بطريق الجولي فيل، ووجه أصحابها بالإهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان بصفة مستمرة، وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر.