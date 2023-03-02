رئيس وزراء الهند يحث زعماء العالم على إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية

وقال مودي - في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام وزراء خارجية مجموعة العشرين المجتمعين بالعاصمة الهندية نيودلهي، ونقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الخميس، "إننا نجتمع في وقت يشهد انقسامات عالمية عميقة، والتي ستتأثر مناقشاتها بطبيعة الحال بالتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم".

وأضاف "لدينا جميعا مواقفنا ووجهات نظرنا حول كيفية حل هذه التوترات، ولا ينبغي أن نسمح للقضايا التي لا يمكننا حلها معا بأن تقف عقبة في طريق ما يمكننا حله".

وشدد مودي على أن المؤسسات متعددة الأطراف فشلت في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم قائلا "تجربة السنوات القليلة الماضية - الأزمة المالية وتغير المناخ والوباء والإرهاب والحروب - تظهر بوضوح أن الحوكمة العالمية قد فشلت.