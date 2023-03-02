اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء الهند يحث زعماء العالم على إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية

الخميس، 02 مارس 2023 10:20 ص
رئيس وزراء الهند يحث زعماء العالم على إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
أ.ش.أ

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حث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زعماء العالم على إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية، وعدم السماح للتوترات الحالية بتدمير الاتفاقات التي قد يتم التوصل إليها بشأن أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ وأزمة الديون.

وقال مودي - في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام وزراء خارجية مجموعة العشرين المجتمعين بالعاصمة الهندية نيودلهي، ونقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الخميس، "إننا نجتمع في وقت يشهد انقسامات عالمية عميقة، والتي ستتأثر مناقشاتها بطبيعة الحال بالتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم".

وأضاف "لدينا جميعا مواقفنا ووجهات نظرنا حول كيفية حل هذه التوترات، ولا ينبغي أن نسمح للقضايا التي لا يمكننا حلها معا بأن تقف عقبة في طريق ما يمكننا حله".

وشدد مودي على أن المؤسسات متعددة الأطراف فشلت في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم قائلا "تجربة السنوات القليلة الماضية - الأزمة المالية وتغير المناخ والوباء والإرهاب والحروب - تظهر بوضوح أن الحوكمة العالمية قد فشلت.

 


الهند

مجموعة العشرين

تغير المناخ

أمن الغذاء



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