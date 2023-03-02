رئيس مصر للطيران: طائرة A321neo الجديدة من أكثر الطائرات مبيعًا بالعالم

كتب -أحمد مصطفي - رحاب نبيل

قال المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن تسلم الشركة طائرة جديدة من طراز A321neo تعد من اللحظات المميزة فى تاريخ الشركة، فهى لحظة فخر واعتزاز لكل أبناء هذا الصرح العظيم، وتعد تتويجا لجهود متميزة بذلت منذ سنوات.

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران، خلال مراسم الاحتفال باستلام أولى طائرات مصر للطيران من طراز A321neo بمطار القاهرة الدولي، إنه في إطار جهودنا للمضي نحو مستقبل أفضل وبتوجيهات وزير الطيران المدني فإننا نعمل علي تطوير أسطول الشركة ليصبح واحداً من أحدث الطرازات الجوية، وكذلك تطوير خدماتنا لتتجاوز توقعات عملائنا، ونحن نفخر بكوننا أول شركة طيران داخل القارة السمراء تقوم بتشغيل هذا النوع من الطائرات طراز إيرباص A321neo والمزودة بمحركات من طراز CFM، حيث تعتبر هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات مبيعًا ذات الممر الواحد في العالم ومجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة وتمثل الإختيار المثالى لمصر للطيران لتلبية الطلب المتزايد على خطوط الشركة خاصة في توفير تكاليف التشغيل، كما أنها تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد، وتأتي إضافة هذه الطائرة إلى أسطول شركة مصر للطيران في إطار استراتيجية الشركة لعام 2025 التي تهدف لتحديث وتطوير جميع طائرات الشركة.

وأكد زكريا، ان مصر للطيران شريك رئيسي لشركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونحن فخورين بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي، وهذا التعاون بدأ منذ عام 1982 تعاون مثمر وفعال، بدأ بثماني طائرات من طراز A300-B4 تلاها إنضمام العديد من الطرازات مثل A220 و A320و A321 وA330، كما أمتد التعاون ليشمل مجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها.

كما توجه بالشكر للعناصر الأساسية في إستراتيجية تحديث الأسطول ومنها شركةCFM ، حيث تعد مصر للطيران أحد عملاء الشركة علي مدار سنوات عديدة، واليوم نواصل هذا التعاون المثمر من خلال تقديم الجيل الجديد من طائرات إيرباص A321neo ونحن ممتنون حقًا لهذه العلاقة القيمة ، وبالطبع نتمنى أن يستمر هذا التعاون من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة وكذلك تقديم أفضل الخدمات التي تلبي توقعات عملائنا حول العالم.