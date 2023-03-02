وقال فى تصريح له خلال لقاء مع الدائنين والشركاء الدوليين إن بلاده سعت للتكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية ولم يكن هناك خيار إذ انهار الاقتصاد لكنه تعافى، موضحاً انه اعطى الضوء الأخضر لحكومته للموافقة على حزمة تعويضات للمزارعين التجاريين.

في غضون ذلك، أكد وزير المالية والتنمية الاقتصادية مثولى نكوبى إن بلاده ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية، وإصلاحات الحوكمة، وتعويض الأراضى للمزارعين التجاريين والاتفاقيات الثنائية لحماية وتعزيز الاستثمار.