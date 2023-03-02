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رئيس الوزراء: نستهدف زراعة واستصلاح مليون فدان فى محافظة المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 02:36 م
رئيس الوزراء: نستهدف زراعة واستصلاح مليون فدان فى محافظة المنيا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تخطط لزراعة واستصلاح مليون فدان جديدة فى محافظة المنيا، مشيرا إلى أنه يوجد حوالى 800 ألف فدان فى غرب المنيا ومناطق الاستصلاح وزيادة عدد مزارع الماشية، مشيدا بالمشروع العملاق للقوات المسلحة بين المنيا وبنى سويف، مستعرضا مشروعات زراعية تم تنفيذها داخل المنيا، ومشروع الثروة الحيوانية فى غرب المنيا. 

 

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة فى محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة تسعى إلى تنشيط الحركة السياحية داخل محافظة المنيا حيث تم تطوير زوار تل العمارنة وإحلاق وتجديد متحف ملوى والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة فى المنيا، وغيرها من المشروعات، مشددا على أنه تم رفع كفاءة العمران والتنمية المكانية لتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال السكن اللائق.. والمدن الجديدة التى تحظى باهتمام شديد بتوفير وحدات الإسكان على كل الأنواع.. والقضاء على جميع المناطق غير الآمنة "عشش محفوظ".. وتم إزالة هذه المناطق.. ونفس الكلام فى مدينة العمال".

 

وتابع رئيس الوزراء: "المهم نفتكر الوضع كان عامل ازاي.. ولو الوضع فضل.. واتذكر حديث الرئيس السيسى حول ضرورة تجهيز أماكن سكن لائقة.. ونسابق الزمن لبناء وحدات بديلة.. واستطاعت الدولة المصرية إنهاء المناطق غير الآمنة بالكامل.. فضلا عن تطوير الكورنيش والميادين العامة.. وسكن كل المصريين حيث تم بناء 24 ألف وحدة.. تطوير عواصم المحافظات.. حيث تم بناء وحدات سكنية.. 1900 وحدة سكنية بتكلفة 3 مليار جنيه.. ومدينة المنيا الجديدة تشهد الانتقال إلى المنشأت الرئيسية للدولة.. البنك المركزى ومديرية الأمن الجديدة.. فى كل المدن على أعلى مستوى من الخدمات.. مدينة ملوى الجديدة.. 16500 وحدة تستوعب مليون نسمة.. وفى مجال مياه الشرب تم تنفيذ 224 مشروعا لتصل مساحة التغطية إلى 99.3 %.. بتكلفة 5.3 مليار جنيه وتواكب الزيادة السكانية لـ 15 سنة قادمة". 

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه مع انتهاء مبادرة حياة كريمة فى المنيا سوف يتم الانتهاء بشكل كامل من تغطية الصرف الصحى داخل المحافظة، موضحا أن تكلفة الاستثمارات فى قطاع البترول والطاقة وصل إلى 3.5 مليار جنيه.. مثل مشروع إنشاء محطات لتموين السيارات وتحويل السيارات للغاز.. وتم زيادة عدد الوحدات من 85 ألف إلى 361 ألف وحدة.. وزيادة عدد محطات وعدد السيارات التى تحولت إلى 10 ألف سيارة فى المنيا تعمل بالغاز الطبيعي.

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مؤتمر رئيس الوزراء فى المنيا

 

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مؤتمر رئيس الوزراء فى المنيا

 

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كلمة أحمد حسن

 

احتفالية افتتاح مشروعات تنموية فى المنيا
احتفالية افتتاح مشروعات تنموية فى المنيا

 

أحمد حسن (2)
أحمد حسن 

 

أحمد حسن فى احتفالية افتتاح مشروعات بالمنيا
أحمد حسن فى احتفالية افتتاح مشروعات بالمنيا

 

أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي
أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي

 

أحمد حسن
أحمد حسن

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (1)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (2)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (3)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (4)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 
 
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (5)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 
 
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (6)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا
 
د. مصطفى مدبولى
كلمة مصطفى مدبولى

 

كلمة مدبولي فى افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا
كلمة مدبولي فى افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا

 

مدبولى
مدبولى

 


مصطفى مدبولى

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