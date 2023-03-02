رئيس الوزراء الهندى: بدأنا الآن فصلاً جديدًا فى التعاون الدفاعى مع إيطاليا

أ.ش.أ

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده بدأت الآن فصلاً جديدًا في التعاون الدفاعي مع إيطاليا، إذ يتم خلق فرص جديدة للإنتاج الدفاعي المشترك والتنمية، التي يمكن أن تعود بالنفع على البلدين.

وأضاف رئيس الحكومة الهندية- خلال مؤتمر صحفي، عقده في نيودلهي، اليوم الخميس، مع نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، عقب لقائهما معا- أن البلدين قررا أيضا تنظيم مناورات وتدريبات مشتركة بين أفراد القوات المسلحة، لافتا إلى أن الهند وإيطاليا تقفان جنبًا إلى جنب في الحرب ضد الإرهاب والانفصالية، قائلا "إننا أجرينا مناقشات مكثفة حول كيفية زيادة تعزيز هذا التعاون".

وأشار مودى إلى أنه تقرر وضع خطة عمل للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الإيطالية الهندية، الأمر الذي سيسمح بإبراز التنوع، في مجالات الصناعة، العلوم، التكنولوجيا، الابتكار والرياضة في البلدان المعنية، فضلاً عن الإنجازات الممكنة في المجالات الأخرى.

من جانبها.. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن لدى بلادها الرغبة في دفع العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والهند إلى الأمام بشكل أكبر، موضحةً أنه "لهذا السبب، قررنا الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى شراكة استراتيجية".

وأضافت أن هناك علاقات صداقة عميقة تربط بين البلدين اللذين يحتفلان بالذكرى الـ75 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية هذا العام.