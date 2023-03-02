وأكد اشتية، خلال اجتماعه مع وزير خارجية جمهورية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة ما بين البلدين خاصة التبادل التجاري والأكاديمي، وعلى المستويين الرسمي والشعبي.



وقال اشتية: "الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت مهم جدا، لأن حل الدولتين يتلاشى بشكل يومي بفعل الإجراءات الأحادية الإسرائيلية المدمرة، والفراغ السياسي والوقائع المتدهورة على الأرض".



وأضاف اشتية: "الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الفوضى في إسرائيل الاستعمارية، والحكومة الإسرائيلية تصدّر أزماتها تجاهنا، ونرى اليوم هناك تغيير في قواعد إطلاق النار تجاه أبناء شعبنا، وتشجيع المستوطنين الذين أصبحوا أدوات للحكومة المتطرفة على حمل السلاح والتي تشكل دعوات صريحة للقتل".



وطالب اشتية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة وشهداء مقابر الأرقام، بالإضافة إلى الإفراخ العاجل عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال.