وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات له اليوم /الخميس/، في مستهل زيارة رسمية الى دول التشيك - أن مباحثاته مع نظيره التشيكي ميلوش زيمان ركزت على دعم العلاقات الثنائية وتفعيل العمل الأوروبي المشترك.



وأوضح الرئيس أن أوروبا الموحدة تقوم على أساس متين لعلاقات حسن الجوار، مشيرا إلى أن تواجده فى براغ اليوم يهدف لزيادة تعزيز وتعميق التعاون بين النمسا وجمهورية التشيك.



وأشار الرئيس النمساوي إلى أن قضايا مكافحة تغير المناخ وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كانت مطروحة على طاولة المحادثات.

يشار الى الرئيس النمساوي وصل فى وقت سابق الى العاصمة التشيكية براغ بالقطار في مستهل زيارة رسمية تستمر يوما واحدا .