اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسا حكومة تونس وإيطاليا تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الاستثمارات

الخميس، 02 مارس 2023 06:00 ص
رئيسا حكومة تونس وإيطاليا تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الاستثمارات رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان
أ ش أ

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بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان مع نظيرتها الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال اتصال هاتفي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف دفع وتطوير الاستثمارات الإيطالية في تونس من أهمها الطاقات المتجددة وخاصة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED).

وشدّدت رئيسة الوزراء التونسية، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية الأربعاء، على عراقة العلاقات التونسية الإيطالية الضاربة في التاريخ، معربة عن أملها في مزيد تطويرها، وفتح آفاق أرحب للتعاون في جميع المجالات.

من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية وقوفها إلى جانب تونس من أجل تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كما تطرق الجانبان إلى مسألة الهجرة بجميع أشكالها وخاصة الهجرة الدائرية، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية في الغرض.


تونس

اخبار تونس

صندوق النقد الدولى

ELMED

هجره غير شرعيه

نجلاء بودن رمضان



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