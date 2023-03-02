ديلر يعترف بتوصيل المخدرات "دليفري" بدراجة بخارية لعملائه في أوسيم

كتب أحمد إسماعيل

اعترف مسجل خطر في تحقيقات النيابة ب الاتجار بالمواد المخدرة ، وأقر بأنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، واعتاد ترويجها بين عملائه في أوسيم والمناطق المجاورة.

أضاف المتهم أنه يتحصل على المضبوطات من تاجر مواد مخدرة كشف عن هويته، مشيرا إلى استخدامه دراجة بخارية في التنقل بين عملائه، فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة أوسيم بالجيزة، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، ترويج عاطل لمواد مخدرة بين عملائه من المتعاطين في أوسيم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.