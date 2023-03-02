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"خطة النواب": 35 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الرئيس بزيادة الأجور

الخميس، 02 مارس 2023 05:53 م
"خطة النواب": 35 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الرئيس بزيادة الأجور الدكتور فخري الفقي
محمد شعلان

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أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخمس والتي أعلن عنها تواجه وتصارع معدلات التضخم والغلاء، موضحا أن القيادة السياسية استشعرت أن المواطن خاصة محدودي الدخل وشريحة كبير من الطبقة المتوسطة في حاجة لزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع الاسعار.
 
وأضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن الجهاز الإدارى للدولة به حوالي 4.5 مليون موظف وبمن يعولهم سيستفيد من القرارات اليوم حوالي من 22 إلى 25 مليون مواطن، فضلا عن أن أصحاب المعاشات الذين يستفيدوا من القرارات أقل قليلا من 11 مليون مواطن بما يعادل حوالي 10.7 مليون مواطن.
 
وتابع: "العدد النهائي للمستفيدين من القرارات الخمس التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم استجابة لنداء المصريين حوالي 35 مليون مواطن يستفيد من القرارات اليوم"، مؤكدا أن الزيادات التي أقرها الرئيس ستخفف من حدة الغلاء وتواجه الصعوبات المعيشية التي يعاني منها المواطن.
 

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