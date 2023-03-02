خطأ من "MI5" حال دون إحباط تفجيرات مانشستر 2017.. صحيفة بريطانية تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

خلص تقرير حول هجوم مانشستر ارينا في بريطانيا مايو 2017 والذي تسبب في مقتل 22 شخصا وإصابة المئات عندما فجر سلمان عبيدي قنبلة انتحارية في نهاية حفل أريانا جراندي، إلى أن فشل المخابرات البريطانية MI5 في التصرف بسرعة بشأن المعلومات الاستخباراتية الحاسمة كان بمثابة "فرصة ضائعة كبيرة" لاتخاذ إجراء كان من الممكن أن يمنع الهجوم.

ووفقا للجارديان، قال السير جون سوندرز، رئيس تحقيق مانشستر أرينا، إن هناك "احتمالًا واقعيًا" بأن المحققين كان من الممكن أن يحبطوا المؤامرة لو تصرفوا بشكل أكثر حسماً على اثنين من الأدلة الرئيسية في الفترة التي سبقت القنبلة.

في التقرير النهائي للتحقيق ، قال سوندرز إنه "من المستحيل تمامًا" القول بشكل قاطع ما إذا كان أي إجراء مختلف سيمنع الانفجار ومع ذلك، خلص إلى أن هناك "فرصة ضائعة كبيرة لاتخاذ إجراء كان من الممكن أن يمنع الهجوم".

ووصفت عائلات بعض الضحايا النتائج بأنها "مدمرة" و "غير مقبولة" ، مضيفة: "نتيجة لهذه الإخفاقات ، على الأقل، ضاعت إمكانية حقيقية لمنع هذا الهجوم. هذه نتيجة مدمرة بالنسبة لنا".

وجد التقرير المؤلف من 226 صفحة أن:

-عودة عبيدي من ليبيا قبل أربعة أيام من الانفجار كانت ستأخذها MI5 "على محمل الجد" لو تم أخذ المعلومات الاستخباراتية الرئيسية بجدية أكبر في الأشهر التي سبقت الانفجار.

-ربما تكون وكالة الاستخبارات قد وجدت جهاز عبيدي محلي الصنع مخزن في سيارة في مانشستر ، إذا بدأ التحقيق في هذه المرحلة. الهجوم "كان يمكن منعه" إذا عثر MI5 على السيارة.

-فشل جهاز MI5 في مشاركة المعلومات الاستخبارية مع شرطة مكافحة الإرهاب في الفترة التي سبقت الانفجار ، وسط ما وصفه سوندرز بأنه "انقطاع في الاتصال" بين الأجهزة.

-تتحمل عائلة عبيدي "مسؤولية كبيرة" عن معتقداته المتطرفة ولكن كان يجب إحالته إلى خطة مكافحة التطرف ، بريفنت ، قبل عامين من الهجوم.