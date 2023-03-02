خبيرة: توقعات بارتفاع القيمة السوقية لقطاع اللوجستيات بمصر لـ50 مليار دولار

كتب هانى الحوتى

قالت عبير لهيطة، العضو المنتدب لإحدى شركات النقل واللوجستيات، إنه من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لقطاع اللوجستيات في مصر 50 مليار دولار بحلول عام 2024، نتيجة التطور الذى يشهده هذا القطاع، لتصبح واحدة من الدول التجارية الرئيسية وتخلق مجموعة واسعة من الفرص لمقدمي الخدمات اللوجستية، كما تهدف الحكومة إلى جعل مصر مركزًا للإنتاج والتوزيع لخدمة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يتماشى مع رؤيتها لعام 2030 بعنوان التنمية الاقتصادية باعتبارها قسمًا أساسيًا، والذي يتضمن تطوير البنية التحتية للمواصلات.

وأضافت أنه من المتوقع أن تؤدى الزيادة فى اختراق الشركات وأنشطة البناء إلى زيادة الطلب على لوجستيات المشروعات ولوجستيات العقود التى تخدم قطاعى الصناعة والتجزئة، على أن تسجل مصر أعلى معدل نمو فى بلاد الشام وشمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش استضافت قاعة التداول بمقر البورصة المصرية ، فعالية "دق جرس" بمناسبة مرور 25 عامًا على إدراج إحدى شركات قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالبورصة، بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة.