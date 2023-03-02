حياة كريمة بالأقصر.. بدء توصيل مرافق المياه لمجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي هذا الصدد قام ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروي النمسا بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجولة لمتابعة أعمال توصيل مرافق المياه بمجمع الخدمات الحكومية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

فيما يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل فى دعم القرى بصورة يومية، حيث يجرى العمل بعدة مشروعات منها العمل فى خط الإنحدار بمحطة رفع الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة، كما يتم العمل بجدية فى إنشاءات وحدة إطفاء قرية الدير، كما يتم استمرار أعمال تركيب كابلات الكهرباء بقرية الكيمان ضمن مبادرة حياة كريمة لربط محولات الكهرباء.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل أيضاً ضمن حياة كريمة فى محطة المعالجة بقرية الكلابية تابع لمجلس قروى الحلة، ويجرى صيانة وتركيب الكشافات اعمدة الانارة بمدخل جزيرة راجح، وكذلك جاري العمل بمشروع إنشاء الشادر بقرية الدير، ويجرى استمرار العمل فى تنفيذ إنشاء مركز شباب الكيمان، كما يتم استمرار العمل في محطة الصرف الصحي بقرية توماس الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية.



أعمال توصيل مرافق المياه لمجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا



بدء توصيل مرافق المياه لمجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا



توصيل مرافق المياه لمجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا