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تفاصيل التحقيقات مع عصابة سرقة عدادت الكهرباء بالدرب الأحمر

الخميس، 02 مارس 2023 06:00 ص
تفاصيل التحقيقات مع عصابة سرقة عدادت الكهرباء بالدرب الأحمر عدادات الكهرباء- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اعترف مسجلان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات الكهرباء من خارج الشقق، عن طريق الفك، وذلك بعد القبض عليهما في القاهرة.
 
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (طالب- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد كهرباء من داخل شقة مغلقة باسم والدته كائنة بدائرة القسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن  التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما 5 عدادات كهرباء  "مجهولين المصدر"-  مجموعة من الأدوات "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").
 
بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات غير المأهولة بالسكان بأسلوب "الفك" واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.
 
 

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