تعرف على أهم إنجازات الدولة فى قطاع الإسكان بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد قطاع الإسكان تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، والتى ساهمت فى تحويل الكثير من المناطق بمحافظة المنيا إلى مناطق أمنة يوجد بها كافة الخدمات الأساسية، وقد ساهمت تلك المشروعات فى إحداث نقلة نوعية كبيرة لتلك المناطق وخلال الفترة من 2014 حتى 2022 تم الانتهاء من إنشاء 851 عمارة بإجمالى 19.9 ألف وحدة سكنية وبتكلفة 5.8 مليار جنيه.

مشروعات الاسكان بمدينة المنيا الجديدة

نفذت الدولة 36 عمارة ضمن مشروع "دار مصر" بعدد 864 وحده سكنية، بتكلفة بلغت نحو 249.7 مليون حنيه، كما شهدت مدن ومراكز المنيا أيضًا تنفيذ 4.4 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة بلغت 595 مليون جنيه موزعة على المراكز، حيث بلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى المنفذة بالمحافظة حتى عام 2021 نحو 69.4 ألف مستفيد.

تطوير العشوائيات

فقد تم تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل وتسميتها روضة محفوظ، وتوفير 859وحدة سكنية لتوفير مسكن أمن لنحو 4.5الف نسمه بالاضافة إلى 192محل تجارى.

كما تم تطوير منطقة ابوهلال واعادة تأهيل شبكات المرافق وتنفيذ 10عمارات بمدينة العمال باجمالى 218 وحده سكنية.

إلى جانب ذلك تم تطوير ميدان المحطة بتكلفة 430الف جنبه، وتطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا بتكلفة 35.2مليون جنيه، هذا ويجرى إنشاء 4عمارات باجمالى 144 وحده سكن لكل المصريين بالمنيا الجديده تم تنفيذ 85٪من جملة المشروع بتكلفة 28.2مليون جنيه.

المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات

تم إنشاء كمبوند إسكان متوسط لعدد 78عمارة بإجمالى 1872 وحدة سكنية بدءا من عام 2021 ومتوقع الانتهاء منها فى عام 2023 على مساحة 40 فدانا داخل عاصمة المحافظة وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع حتى ديسمبر 2022 نحو 90٪.