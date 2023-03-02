اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تركيا.. أكثر من 11 ألف هزة ارتدادية بعد زلزال 6 فبراير المدمر

الخميس، 02 مارس 2023 06:00 ص
تركيا.. أكثر من 11 ألف هزة ارتدادية بعد زلزال 6 فبراير المدمر زلزال تركيا
وكالات

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لنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الأربعاء، وقوع 11020 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في 6 فبراير الماضي.

ونقل موقع "تركيا الآن" عن الهيئة قولها "إن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة".

واشارت إلى أن هناك 234636 شخصا من إدارة الكوارثك والطوارئ والشرطة والدرك والجيش وسيارات الإسعاف والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية والمتطوعين والموظفين الميدانيين، في مناطق الزلزال.

وبلغ إجمالي عدد المتضررين من زلازل تركيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى، نحو عشرين مليون شخص.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 45 ألفا و89 حالة.


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زلزال

هزه ارضيه

افاد

زلزال سوريا

كهرمان مرعش



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