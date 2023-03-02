تدشين مبادرتى "تحدث معه" و "قيم وحياة" بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء عن تدشين مبادرتى"تحدث معه"و "قيم وحياة"، التوعية الشباب والنشء بعدد من القيم الإنسانية،تحت رعاية اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واضاف الغندور، خلال فاعليات البرنامج التدريبي الذي تنفذه وحدة السكان بالمحافظة، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، ريم يعقوب، رئيس وحدة السكان بشمال سيناء، أن المبادرتين من أهم المبادرات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية.

وأشار الغندور، إلى أن المهام التي تقوم بها وحدة السكان في المحافظة لا تتعارض مع مهام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، بل تتكاملان من أجل مصلحة المواطن وتحقيق الأهداف.

من جانبها أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، علي ان المبادرتين حققتا نجاحا ملموسا فى العديد من محافظات الجمهورية.

وأضافت أن العنف ضد المراة هو السبب الحقيقى لمبادرة "تحدث معه" والدفع بالرجل للتضامن كشريك أساسى مع أسرته ومسئول عن حمايتها، كما أنه شريك أساسي فى تنظيم الأسرة وتحسين موشرات الصحة الانجابيه وحل العديد من المشكلات السكانية كالزواج المبكر والتسرب من التعليم والاميه ومشاركة المرأة في سوق العمل .

وأضافت أن هناك العديد من الشباب يحتاج لمن يتحدث معه ليقدر قيمة العمل والبحث عنه للحد من البطالة وتحسين مستويات التنمية من خلال تلبيه حاجة سوق العمل ، لذا فإن هذه المبادرة تسعى لعودة الرجل للمشاركة في اتخاذ قرارات رشيدة في حياته وحياة أسرته بناء على وعي ومعرفة وإدراك لحقائق الأمور.

أشارت إلى أن مبادرة"قيم وحياة" تهدف إلى إعادة القيم الأخلاقية النبيلة للمجتمع المصرى مرة أخرى، ونبذ العنف والكراهية وسوء الأخلاق المنتشر بين أفراد المجتمع فى الآونة الأخيرة، وأنها تدعو جميع الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي بالمحافظة للمشاركة في تفعيل المبادرات وتحقيق الغرض منها كلا وفقا لدوره.

بدورها أكدت ريم يعقوب، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، تنفيذ المبادرتين في مختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الشريكة، حيث أنهما يهدفان لعودة القيم الإنسانية الجميلة للمجتمع.



فاعليات البرنامج التدريبي (1)



فاعليات البرنامج التدريبي (2)



فاعليات البرنامج التدريبي (3)







