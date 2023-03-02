تحريات ومعاينة لكشف ملابسات نشوب حريق مزرعة نخيل في الواحات البحرية

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمزرعة نخيل اشتعل بها حريق في إحدى قرى الواحات البحرية، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، بالإضافة إلى بيان سبب اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة نخيل بقرية البويطي بمنطقة الواحات البحرية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،مفادها نشوب حريق داخل مزرعة أشجار بقرية البويطي بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران شبت داخل مزرعة لاشجار النخيل وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.