بيطرى الأقصر تطلق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، عن إنطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه يقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه عقد إجتماعاً بمديرية الطب البيطري بالأقصر، مع الأطباء مديرى الإدارات البيطرية ورؤساء الأقسام، حيث أكد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة التعليمات خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تشمل ما يلي:- (الالتزام بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال لجان التحصينات - يتم العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء - التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية والتنسيق مع المجالس المحلية والمجالس القروية والشرطة والعمد وشيخ البلد - التنسيق الكامل مع الأوقاف والكنائس - تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوانات المحصنة إضافة إلى ترقيم الحيوانات التي يتم تحصينها - مرافقة أطباء الإرشاد البيطرى مع لجان التحصينات لتوعية السادة المربين بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع).

كما شملت التعليمات خلال الإجتماع، ضرورة الإلتزام بوضع بوستر إرشادى بكل وحدة بيطرية وإدارة بيطرية، موضحاً به أعمال لجان التحصينات والتاريخ وأسعار اللقاحات بكل وحدة وإدارة بيطرية، واستمرار إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي والتحصين والإرشاد البيطرى بتلك الأسواق، والتأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة وتوعية المربين بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات، وذلك حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.



إجتماع لمناقشة التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



الحملة القومية الأولى لـ2023 للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع