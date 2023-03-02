اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 12:46 م
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بلينكن يحث دول مجموعة العشرين على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا

الخميس، 02 مارس 2023 12:05 م
بلينكن يحث دول مجموعة العشرين على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن اجتماع مجموعة الدول العشرين المنعقد في الهند دار حول "حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا".

 

وحث بلينكن - في تصريحات أدلى بها في نيودلهي نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - دول مجموعة العشرين على إدانة الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يجب أن يواصل الوزراء مطالبتهم لموسكو بسحب قواتها من أوكرانيا من أجل السلام الدولي.

 

وكان رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" قد حث - في كلمة ألقاها عبر الفيديو في وقت سابق اليوم أمام وزراء خارجية مجموعة العشرين - زعماء العالم على إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية، وعدم السماح للتوترات الحالية بتدمير الاتفاقات التي قد يتم التوصل إليها بشأن أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ وأزمة الديون.

 


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