انطلاق بطولة سباق الهجن التنشيطية بمشاركة هجانة المحافظات.. صور

شرم الشيخ ـ محمد حسين

انطلقت اليوم الخميس على أرضية ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ فعاليات بطولة الهجن التنشيطية الثانية لهذا العام .

وانطلقت مبكرا أشواط الفترة الصباحية مئات الهجانة من ملاك الإبل العربية بمضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ والمقرر لها ان تتواصل طوال اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وأعلن الإتحاد المصرى للهجن، ان السباق بعدد 30 شوطا، وينظمه الإتحاد المصرى للهجن بدعم الإتحاد الإماراتى للهجن تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء وتنطلق اليوم فعاليات 27 شوطا، وهى خلال الفترة الصباحية، شوط الهجن فئة " لبانا ابكار"، لمسافة 2 كم، والهجن "لبانا قعدان" لمسافة 2 كم، والهجن "الضرايب" لمسافة 3 كم، والهجن "لبانا ابكار حراير" لمسافة 3 كم، والهجن "لبانا قعدان حراير" لمسافة 3 كم، وهجن "محافظات" لمسافة 4 كم ثنايا حراير.

والفترة المسائية بشوط المارثون لمسافة 6 كم للهجن فئة "حراير"، وشوط مارثون 12كم للهجن فئة "حراير"، واشواط "ثاني صريمه ابکار حرايروقعدان"، وشوط محافظات لمسافة 6 كم، وتستكمل الفعاليات غدا الجمعة بعدد 4 اشواط للهجن فئة "ثنايا حراير عباديات و ورباع وناب حراير، ورباع وناب عباديات.

قال عيد حمدان، رئيس الإتحاد المصرى لسباقات الهجن، ان السباق تشارك فيه الهجن من محافظات شمال وجنوب سيناء، والشرقية والإسماعيلية والسويس، والوادى الجديد، والأقصر والمنيا وسوهاج والمنيا ، ويبدأ فجر الخميس الساعه 5:30 صباحا، وبداية الفترة المسائية الساعة 1 ظهرا.

واشار انه تم استقبال الهجانة المشاركين القادمين من كل المحافظات وفتح باب التسجيل حتى مساء الثلاثاء الموافق 2/28/ 2023 وفق قاعدة بيانات جديدة اعتمدت على التسجيل بصورة البطاقه ورقم التليفون لكل صاحب جمل مشارك.

اضاف رئيس الإتحاد المصرى للهجن، انه انطلقت أول دورة سباقات الهجن التنشيطية على مضمار شرم الشيخ للعام الجارى فى يناير الماضى بمشاركة 750 جمل من 12 محافظة، تسابقت على على 30 شوطا .

وأشار سلامه ابو الندا ترابين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن ان السباق حضرت للمشاركة فيه جمال من كافة محافظات مصر الصحراوية ويتم انطلاق الاشواط وفقا لسن كل جمل وتتم بواسطة الراكب الالى وشوط تراثى بواسطة الراكب البشرى .

وتابع الدكتور مهدى سماحة مدير البطولة ان السباق تقوم بتنظيمه لجان فنية متخصصة تبدأ بتحديد سن كل جمل واختيار الشوط المناسب له ولجان التحكيم التى ترصد الرقم الزمنى الذى يحققه كل جمل وتحديد أول 10 مراكز .

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، ان السباقات التنشيطية للهجن تأتى فى إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث، المزمع انطلاقه خلال فترة قريبة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة..

أكد المحافظ أن المستهدف من الدورات التنشيطية اختبار المنشآت والمرافق المتطورة في المضمار والوقوف علي كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسباقات تهيئة كل الأجواء المحفزة علي إنجاح المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث والمقرر خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن بذل الجهد في التدريب والإستعداد لتنفيذ المخطط هو أهم عناصر النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وهو الدرس الذي تعلمناه في مدرسة القوات المسلحة مصنع الرجال حماة الوطن القائمين علي تنميته وازدهاره ورفاهية أبنائه.

جدد فودة دعوته لجميع مربي الهجن والمؤسسات المعنية في كل الأقاليم المشاركة في الفعاليات التي يستضيفها مضمار الهجن بشرم الشيخ والإستفادة من مكونات المشروع الضخم الذي تأسس لمنح فرص غير محدودة لتحقيق مكاسب عديدة ومتنوعة لجميع المشاركين، مؤكدا ثقته في كفاءة الخدمات والتسهيلات التي تم إعدادها لإنجاح المشاركات وتميز الفعاليات في نمط دائم ومتكرر.



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سباق-الهجن-التنشيطية-بمشاركة-هجانه-المحافظات--(2)



سباق-الهجن-التنشيطية-بمشاركة-هجانه-المحافظات--(3)