اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 03:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انتونى بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان يتهم روسيا بانتهاكات مروعة فى أوكرانيا

الخميس، 02 مارس 2023 03:08 م
انتونى بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان يتهم روسيا بانتهاكات مروعة فى أوكرانيا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
اتهم وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن فى كلمة بالفيديو امام مجلس حقوق الانسان المنعقد فى دورته الثانية والخمسين فى جنيف روسيا بارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الانسان فى أوكرانيا.
 
وقال أن المجلس لعب دورا حاسما فى تسليط الضوء عليها من خلال انشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا والتى خلص تقريرها الاول الصادر فى اكتوبر الماضى الى ان روسيا ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات للقانون الانساني الدولي وقال بلينكن انه طالما استمرت روسيا في شن حربها فان على لجنة التحقيق الاستمرارفي توثيق مثل هذه الانتهاكات وتوفير سجل محايد لما يحدث وأساسا للجهود الوطنية والدولية لمحاسبة الجناة .

واتهم وزير الخارجية الامريكى في كلمته ايضا ايران بقمع المواطنين المطالبين بحقوق الانسان والحريات الأساسية وذلك منذ مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر مما أدى الى خروج الايرانيين الى الشوارع واشار الى ان ما لا يقل عن 500 شخص قد قتلوا فى التظاهرات كما سجن عشرات الالاف حيث تعرض العديد منهم للتعذيب .

وأدان وزير الخارجية الأمريكى ماوصفه بالقمع الوحشي الذي تمارسه طالبان ضد النساء والفتيات في أفغانستان بما في ذلك منعهن من الالتحاق بالجامعات والمدارس الثانوية وقال ان المرسوم الأخير الذي أصدرته طالبان والذي يحظر على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات غير الحكومية أغلق طريقا اخر يجب أن يكون مفتوحا أمامهن وحذر من انه في بلد يعتمد فيه 29 مليون شخص على المساعدات الانسانية للبقاء على قيد الحياة فان قرار طالبان سيقلل بشكل كبير من كمية الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى المنقذة للحياة التي تصل الى الأشخاص المعرضين للخطر خاصة النساء والفتيات .

وأعرب بيلنكن عن القلق ازاء ماسماه بالابادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها الصين ضد مسلمي الأويجور وغيرهم من أفراد الأقليات في شينجيانج ولفت الى ان التقرير الذي أصدره العام الماضي مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة قد اكد الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الصين فى الاقليم .

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة