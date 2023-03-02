انتونى بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان يتهم روسيا بانتهاكات مروعة فى أوكرانيا

واتهم وزير الخارجية الامريكى في كلمته ايضا ايران بقمع المواطنين المطالبين بحقوق الانسان والحريات الأساسية وذلك منذ مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر مما أدى الى خروج الايرانيين الى الشوارع واشار الى ان ما لا يقل عن 500 شخص قد قتلوا فى التظاهرات كما سجن عشرات الالاف حيث تعرض العديد منهم للتعذيب .

وأدان وزير الخارجية الأمريكى ماوصفه بالقمع الوحشي الذي تمارسه طالبان ضد النساء والفتيات في أفغانستان بما في ذلك منعهن من الالتحاق بالجامعات والمدارس الثانوية وقال ان المرسوم الأخير الذي أصدرته طالبان والذي يحظر على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات غير الحكومية أغلق طريقا اخر يجب أن يكون مفتوحا أمامهن وحذر من انه في بلد يعتمد فيه 29 مليون شخص على المساعدات الانسانية للبقاء على قيد الحياة فان قرار طالبان سيقلل بشكل كبير من كمية الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى المنقذة للحياة التي تصل الى الأشخاص المعرضين للخطر خاصة النساء والفتيات .

وأعرب بيلنكن عن القلق ازاء ماسماه بالابادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها الصين ضد مسلمي الأويجور وغيرهم من أفراد الأقليات في شينجيانج ولفت الى ان التقرير الذي أصدره العام الماضي مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة قد اكد الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الصين فى الاقليم .