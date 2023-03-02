وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي أنور الحساوي في تصريح له اليوم /الخميس/ إن المساعدات جاءت لتلبية حاجات المتضررين من الزلزال وطالت المئات من اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم ونزحوا إلى أماكن اخرى مضيفا ان الجمعية وضعت برنامجا للاجئين الفلسطينيين في تركيا من حيث توفير المأوى والغذاء وأدوات التدفئة والوجبات اليومية والمستلزمات الصحية.



وشدد على أهمية توفير الغذاء والمأوى للنازحين نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا أخيرا مشيرا إلى ان هناك عددا من اللاجئين الفلسطينيين موزعين على ولايات تركية ومنها غازي عنتاب والولايات الحدودية ومحافظة عثمانية.



واضاف انه تم الاطلاع على الاحتياجات اللازمة للأسر الفلسطينية لافتا الى ان الفلسطينيين يستغلون المساحات الخالية من الأبنية السكنية والحدائق للاقامة بها ضمن خيام بلاستيكية هربا من منازلهم المتصدعة بفعل الزلزال والآيلة للسقوط في أي لحظة.



وقال ان المساعدات الحالية تأتي استمرارا لأنشطة الجمعية الإغاثية في عمليات توزيع المساعدات على المتضررين بسبب الزلزال في تركياو إن حملات توزيع المساعدات التي شرعت الجمعية في تنفيذها منذ حدوث الزلزال وتبعاته تركت أثرا طيبا في نفوس المستفيدين الذين دائما ما يعربون عن جزيل شكرهم للجهود الإنسانية التى تبذلها الكويت.