"المصنفات" تضبط 4 آلاف كتاب دون الحصول على تفويض من أصحاب الملكية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة دار لتوزيع الكتب - الكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية وطباعة العديد من المطبوعات التجارية والدعائية خاصةً بالعديد من المنتجات الغذائية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الدار المشار إليه ، وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج القليوبية) ، وبالتفتيش تم العثور على (عدد 4322 نسخة مطبوعات تجارية وكتب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالكة الدار على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق الربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.