وقال شولتس -في خطاب أمام البرلمان اليوم /الخميس/- إن هذه الضمانات الأمنية تفترض حتما أن تنجح أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في هذه الحرب، متعهدًا بمواصلة ألمانيا توفير المساعدة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.



وأكد المستشار الألماني أن بلاده سوف تستمر في تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي يرمي لإنفاق 2% من إجمالي الناتج القومي على الدفاع.



وأضاف: "التعهد الذي أعطيته هنا في 27 فبراير من العام الماضي مازلت ملتزم به".. وتحدث المستشار الألماني عن زيادة في ميزانية الدفاع من أجل الوصول لهذا الهدف.



وردًا على دعوات أحزاب المعارضة بوقف تصدير الأسلحة لأوكرانيا، حذّر شولتس من أن توقف أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها سيعني نهايتها وليس تحقيق السلام.



وجدّد شولتس دعوته إلى روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا.