المرور تغلق شارع فيصل جزئيا بسبب أعمال ربط محطة كهرباء لمدة يومين

تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئى بشارع فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالإتجاهين لمدة يومان إعتبارا من 12 صباح غدا الجمعة، بسبب بمشروع ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

ولفت مصدر أمنى، أنه فى إطار أعمال التنفيذ الخاصة بمشروع ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام (1 - 2) وتغذية المتحف المصرى الكبير والشبكة القومية للمنطقة تحديدا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالإتجاهين، موضحا أنه ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء ( جهد 11) مما يستلزم غلق جزئى بشارع الملك فيصل بالموقع المشار إليه لمدة يومان إعتبارا من 12 صباح الجمعة الموافق 2023/3/3 وحتى 5 صباح يوم السبت الموافق 2023/3/4 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية ووسائل الأمن الصناعى ( كشافات، طواحين، حواجز فسفورية ) مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لإرشاد المواطنين وضمان امنهم وسلامتهم.