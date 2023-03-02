المركز القومى للبحوث يطلق قافلة توعوية لمركز شباب صفط اللبن بالجيزة

ويأتى ذلك من الدور المجتمعى للمركز القومى للبحوث لحملات التثقيف والتوعية للشباب والرياضيين والمرأة المعيلة، والتى تتفق مع أجندة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وتفعيل المبادرات الرئاسية فى نشر الوعى بين فئات المجتمع لكل المصريين.

وتتضمن القافلة أيضا التوعية للشباب الرياضيين والطلبة عن أضرار التدخين والمخدرات وتوعيتهم بخطورة أكل الوجبات السريعة وآثارها السلبيه علي الصحة وأهمية التغذية الصحية السليمة للرياضيين لرفع كفائتهم البدنيه وكذلك التعريف بالمكملات الغذائيه ودورها بين الفائدة والضرر.