القبض على طالب بطب أسنان يدير عيادة وينتحل صفة طبيب بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج من ضبط طالب بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج لإنتحاله صفة طبيب أسنان وقيامه بإدارة منشاه طبية بدون ترخيص بدائرة القسم ويقوم بممارسة المهنة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة إدارة العلاج الحر يفيد بضبط طالب بطب الأسنان لقيامه بإدارة منشأة طبية و انتحال صفة طبيب أسنان.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها اللواء رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث القسم ورئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بورد لقسم أول سوهاج محضراً من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج يتضمن ضبط المدعو أبانوب ف ف ح 28 سنة طالب بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإنتحاله صفة طبيب أسنان وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص كائنة دائرة القسم.

كما ضبط بحوزته كمية من المستلزمات والمعدات الخاصة بالأسنان – ملفات للمرضى وإشاعات – إيصالات تحصيل إيجار العين المؤجرة " العيادة " بمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة تم التحفظ على العيادة وتشميعها وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، قد أعلنت من ضبط طالب بجامعة خاصة لم يكمل دراسته الجامعية داخل عيادته الخاصة بمدينة المنشاه، حال قيامه بالكشف على المرضى فى تخصص الأسنان، وتم ضبط أدوات غير صالحة للاستخدام داخل العيادة صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وتابع وكيل وزارة الصحة بسوهاج: تبين ضبط طالب انتحل صفة طبيب بمركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج لممارسته مهنة الطب دون ترخيص داخل عيادة خاصة، مستخدما فى ذلك أدوات غير معقمة ومواد منتهية الصلاحية.

جاءت الحملة بتوجيهات وكيل وزراة الصحة بسوهاج وإشراف الدكتور محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر، وضمت اللجنة الدكتور محمد سيد فقير والدكتور الهيثم الملثم والدكتورة منى عبد الناصر، والدكتور عبدالله حسنى محمد عبد الغنى مفتشى العلاج الحر، بالاشتراك مع الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

وأشار البيان، إلى أنه تم ضبط طالب بجامعة خاصة لم يكمل دراسته داخل عيادة غير مرخصة بمدينة المنشاه أثناء قيامه بعلاج إحدى السيدات وتم ضبط ادوات غير معقمة، ومواد منتهية الصلاحية تستخدم فى جراحة الأسنان ويقوم بإجراء عمليات تقويم الأسنان وعمليات جراحية خاصة بالفك.

وتوصلت التحريات إلى أن الطالب منتحل الصفة لديه عيادتين أحدهما بسوهاج والأخرى بمدينة المنشاه غير مرخصين وتعتبر اسعار الخدمات المقدمة بالمركز الخاص به من أعلى اسعار المراكز بالمدينة.

تم التحفظ على الطالب وتم الاتصال بمركز شرطة المنشاه وتم اصطحابه لمركز الشرطة وتم تحريز المواد منتهية الصلاحية والأدوات الغير معقمة وعمل المحاضر اللازمة وجار عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق