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الفنان محمد عدوية يشارك في فقرة فنية أمام الرئيس السيسي بالمنيا

الخميس، 02 مارس 2023 02:51 م
الفنان محمد عدوية يشارك في فقرة فنية أمام الرئيس السيسي بالمنيا الفنان محمد عدوية يشارك في فقرة فنية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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شهدت فعاليات افتتاح مشروعات تنموية وخدمية جديدة في محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة الفنان محمد عدوية في فقرة فنية.
 
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد افتتاح عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت المشروعات المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى القوصية ، وافتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشي.
 
كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة، وافتتاح مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل بتونة الجبل.
 
 

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