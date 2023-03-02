الفريق أسامة عسكر يشارك فى فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية

كتب زكى القاضى

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد زيارته لدولة إيطاليا للمشاركة فى فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية الذى نظمته القيادة الأفريقية الأمريكية بالعاصمة الإيطالية "روما".