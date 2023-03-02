اليوم السابع
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الفريق أسامة عسكر يشارك فى فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية

الخميس، 02 مارس 2023 06:41 م
الفريق أسامة عسكر يشارك فى فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد زيارته  لدولة إيطاليا للمشاركة فى فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية الذى نظمته القيادة الأفريقية الأمريكية بالعاصمة الإيطالية "روما".

القوات المسلحه

الجيش المصري

اسامه عسكر

الدول الافريقية



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