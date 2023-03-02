العثور على جثمان شخص بجوار الطريق الإقليمي بالشرقية.. والتحفظ على الجثة

استقبل مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جثمان مواطن عثر عليه بجوار الطريق الإقليمى جثة هامدة، وتم التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بوصول" أيمن ال ع" 55 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات العثور على جثة المتوفى بجانب الطريق، نزلة الإقليمى تجاه الإسماعيلية، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن فريق من الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، قد قام بانتشال جثة لشاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري التفتيش نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلة، أمام كوبرى التفتيش، نطاق مركز شرطة بلبيس انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الانقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين انه لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولم يعثر معه على إثبات هويته، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.