الضرائب: إجراءات لتيسير انضمام الممولين طواعية لمنظومة الإيصال الإلكتروني

كتب أحمد يعقوب

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تقديم كافة التيسيرات ، وتقديم الدعم الفني للممولين لمساعدتهم في الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني بكل سهولة، لافتًا إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة من الممولين للانضمام طواعية لمنظومة الايصال الالكتروني ، الأمر الذي أدى إلى قيام المصلحة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتيسير انضمام الممولين طواعية إلى منظومة الايصال الالكتروني .

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب وضع مجموعة إجراءات للانضمام الطوعي لمنظومة الايصال الإلكتروني، ليتم تنفيذها من خلال المأمورية حيث سيقوم الممول بتقديم طلب للانضمام الطوعي بالمأمورية ، ويقوم بملء طلب الانضمام الطوعي مرفق به نموذج الاستقصاء مستوفي البيانات، ويتم تسليمه لإدارة مساعدة المسجلين "قيمة مضافة" أو إدارة الحصر والحاسب الآلي دخل بالمأمورية، مشيرًا إلى أن طلب الانضمام الطوعي يجب أن يرفق به صورة من المستند البيعي حديثة، وصورة شهادة التسجيل، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة البطاقة الشخصية لصاحب الشأن أو صورة البطاقة الشخصية للمفوض مرفق بها التوكيل وصورته.

ويمكن تحميل طلب الانضمام الطوعي لمنظومة الايصال الالكتروني ونموذج الاستقصاء من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للمصلحة في " دليلك للتعامل مع منظومة الايصال الالكتروني "

وقال "توفيق" إن مأمورية الضرائب ستقوم بتحديد طبيعة التعاملات التجارية للممول مع المستهلك النهائي سواء كانت كلياً أو جزئيا ، وذلك تمهيدا لقبول الطلب ، موضحًا أنه في حالة أن الممول لا يتعامل مع مستهلك نهائي ، فسيتم رفض طلبه في الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني .